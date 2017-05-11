В Омской области будут проводить эксперимент с новой схемой выплаты пособий

Омская область вошла в число 13 «пилотных» регионов, в которых предполагается «обкатать» новую схему выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и прочих.

Главная её цель — защитить людей, которые работали на обанкротившихся предприятиях или трудятся в «безденежных» бюджетных организациях. Все выплаты теперь будет делать Фонд социального страхования.

Как пишет «ОмскРегион», система вступит в действие с 1 июля. Первые три дня больничного, как и раньше, станут оплачивать работодатели. Оставшиеся выплаты возьмёт на себя ФСС.

На сегодняшней пресс-конференции глава омского отделения ФСС Александр Лось отметил, что особенно поддержит новая система матерей с маленькими детьми. Детсады, школы и больницы и без того часто обращаются в ФСС за кредитом, потому что им не хватает собственных средств для оплаты пособий сотрудницам, которые берут «больничные» из-за болезней детей. Что касается сотрудниц обанкротившихся предприятий, то они рискуют остаться без пособий по беременности и родам: у работодателей нет денег на социальные выплаты.

Лось подчеркнул: чтобы от новой системы была практическая польза, необходимо, чтобы работодатели честно перечисляли все социальные налоги. Поэтому её эффективность будет зависеть от качества работы налоговой службы.