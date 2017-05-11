В Омской области будут проводить эксперимент с новой схемой выплаты пособий
Новшество испробуют в 13 регионах страны. Оно касается больничных, декретных и некоторых других выплат.
Новшество испробуют в 13 регионах страны. Оно касается больничных, декретных и некоторых других выплат.
Омская область вошла в число 13 «пилотных» регионов, в которых предполагается «обкатать» новую схему выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и прочих.
Главная её цель — защитить людей, которые работали на обанкротившихся предприятиях или трудятся в «безденежных» бюджетных организациях. Все выплаты теперь будет делать Фонд социального страхования.
Как пишет «ОмскРегион», система вступит в действие с 1 июля. Первые три дня больничного, как и раньше, станут оплачивать работодатели. Оставшиеся выплаты возьмёт на себя ФСС.
На сегодняшней
Лось подчеркнул: чтобы от новой системы была практическая польза, необходимо, чтобы работодатели честно перечисляли все социальные налоги. Поэтому её эффективность будет зависеть от качества работы налоговой службы.