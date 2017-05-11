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17:32 (мск), источник: Вести Сочи

На приморской набережной Сочи снова меняют брусчатку

28 мая в Сочи официально откроется пляжный сезон. Готовы ли к нему набережные и места для купания, лично проверял мэр курорта Анатолий Пахомов.

Источник: Вести Сочи

В целом готовность к курортному сезону в Сочи достаточно высокая. Однако и недочетов, на которые градоначальник обратил внимание, тоже немало. Анатолий Пахомов прошел по главной приморской набережной и высказал ряд претензий к арендаторам: где-то территория обустроена не по проекту, где-то вместо зоны с шезлонгами поставлены столики прибрежного кафе, где-то до сих пор не отсыпана прибрежная полоса.

Глава города пообещал принять жесткие меры воздействия. Незаконные постройки с прибрежной территории будут убирать, их должны демонтировать до 1 июня.

Между тем, на центральной приморской набережной снова начали менять брусчатку. Сейчас рабочие трудятся на участке рядом с к/з «Фестивальный», и пока пешеходам приходится искать обходные пути. Однако подрядчик уверяет, что долго терпеть неудобства не придется, работу планируют закончить в ближайшее время.

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