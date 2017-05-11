В парке «Уральских авиалиний» увеличилось число Airbus
«Уральские авиалинии» получили очередной авиалайнер A321 с шарклетами от производителя Airbus.
«Уральские авиалинии» получили очередной авиалайнер A321 с шарклетами от производителя Airbus.
Его планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Сейчас в парке авиаперевозчика насчитывается 42 самолета: 23 А320, 12 А321 и 7 А319.
Как рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, прибывший авиалайнер выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров.
«Самолет оснащен законцовками крыла типа “шарклет”. Шарклеты позволяют улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива,» — отметил он.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Уральские авиалинии» входят в топ ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 250 направлений.