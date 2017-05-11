В парке «Уральских авиалиний» увеличилось число Airbus

Его планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Сейчас в парке авиаперевозчика насчитывается 42 самолета: 23 А320, 12 А321 и 7 А319.

Как рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, прибывший авиалайнер выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров.

«Самолет оснащен законцовками крыла типа “шарклет”. Шарклеты позволяют улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива,» — отметил он.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» более 10 лет назад. Ежегодно авиакомпания приобретает лайнеры европейского концерна Airbus, которые доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

«Уральские авиалинии» входят в топ ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 250 направлений.