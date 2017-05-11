Строители начали монтировать первые блоки арки моста в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Строители начали монтировать первые блоки арки автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Строители начали монтировать первые блоки арки автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщила
Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером
«Смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.
На железнодорожной части судоходного арочного пролета будущего моста уже смонтировано 20 из 38 блоков свода, отметили в
«На данный момент строители уже собрали 4,65 тысячи тонн (из почти 6 тысяч тонн) железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тысячи тонн (из более 4 тысяч тонн) — автодорожного», — отметили в