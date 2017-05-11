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15:06 (мск), источник: РИА Новости

Строители начали монтировать первые блоки арки моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Строители начали монтировать первые блоки арки автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба заказчика строительства ФКУ «Упрдор «Тамань».

Источник: РИА "Новости"

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Сама арка будет высотой 45 метров. Установка арок на опоры планируется в августе 2017 года.

«Смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

На железнодорожной части судоходного арочного пролета будущего моста уже смонтировано 20 из 38 блоков свода, отметили в пресс-службе компании. Обе арки собираются на технологической площадке в Керчи.

«На данный момент строители уже собрали 4,65 тысячи тонн (из почти 6 тысяч тонн) железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тысячи тонн (из более 4 тысяч тонн) — автодорожного», — отметили в пресс-службе.

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