Строители начали монтировать первые блоки арки моста в Крым

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Сама арка будет высотой 45 метров. Установка арок на опоры планируется в августе 2017 года.

«Смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

На железнодорожной части судоходного арочного пролета будущего моста уже смонтировано 20 из 38 блоков свода, отметили в пресс-службе компании. Обе арки собираются на технологической площадке в Керчи.