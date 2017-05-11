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15:00 (мск), источник: Volga News

Капремонт фасада поликлиники горбольницы № 4 на ул. Мичурина подешевел в два раза

ГБУЗ Самарская городская больница № 4 определила подрядчика, который выполнит капитальный ремонт фасада поликлиники, расположенной по адресу ул. Мичурина, 125.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованной информации, а аукцион было подано две заявки. Победителем было признано ООО СК «Лукоморье».

Компания выполнит работы за 980 тыс. рублей.

Начальная максимальная цена контракта составляла 2 млн руб. — таким образом, стоимость капремонта уменьшилась вдвое.

Подрядчик должен выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. При этом дополнительно отмечается, что он должен предусмотреть меры, препятствующие образованию пыли и согласовывать с руководством медучреждения все цветовые решения фасада.

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