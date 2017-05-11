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17:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Процедура наблюдения введена в отношении компании-застройщика «Ойкумена-Нижний Новгород»

Компания построила ЖК «Оранжевое небо» в Кстово, «Дом с террасами» и ЖК «Гагаринские высоты» в Нижнем Новгороде.

Процедура наблюдения введена в отношении компании-застройщика «Ойкумена-Нижний Новгород». Как сообщается в электронной картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, такое решение было принято 4 мая.

Согласно информации, «Нижегородский водоканал» 9 марта 2017 года подал иск о признании компании «Ойкумена» банкротом в связи с задолженностью в 2,866 млн. рублей. Итоговое заседание по иску состоялось 4 мая и в ходе него суд признал требования истца обоснованными.

В настоящее время в отношении ООО «Ойкумена-Нижний Новгород» введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий, который займется погашением долга. Однако пока компания все же не признана банкротом и окончательно вопрос о том, начать ли процедуру банкротства или нет будет решен 19 сентября.

Кроме того, в отношении «Ойкумены» было подано еще два иска о взыскании долгов. ОАО «Теплоэнерго» требует взыскать задолженность в размере 507,460 тыс. рублей и Агентство ипотечного жилищного кредитования требует 10,158 млн. рублей.

СПРАВКА

ООО «Ойкумена-Нижний Новгород» является региональным представительством ЗАО «Ойкумена» и занимается жилищным строительством в Нижегородской области. Компания построила жилищный комплекс «Оранжевое небо» в Кстово, «Дом с террасами» в Нижнем Новгороде и ЖК «Гагаринские высоты» также в Нижнем Новгороде.

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