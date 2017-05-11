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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские улицы расчищают от машин

Чтобы не тормозили транспортный поток.

Источник: УралИнформБюро

С июня 2017 года в столице Урала запретят остановку машин на четырех участках улиц. Соответствующий дорожный знак появится на Малышева — от Шейнкмана до дома № 12б и от Мира до Гагарина по нечетной стороне. Также встать нельзя будет на улице Шевченко — от Кузнечной до Бажова, на Войкова — от Старых Большевиков до Шефской.

Это повысит пропускную способность и безопасность движения на этих участках, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе городской администрации. Мэрия принимает решение об установке знаков «Остановка запрещена» после рассмотрения обращений горожан.

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