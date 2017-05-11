Реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта Волгограда завершат до конца года
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание, посвященное реконструкции воздушных ворот региона.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание, посвященное реконструкции воздушных ворот региона.
Реконструкция аэродромного комплекса волгоградского аэропорта будет завершена до конца текущего года. Такую задачу поставил 11 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе выездного совещания.
Также в рамках масштабной реконструкции воздушных ворот региона была введена в эксплуатацию первая очередь рулежной полосы данного комплекса. Самолетом, который «открыл» движение по обновленному участку, протяженностью 780 метров, стал большой пассажирский лайнер «Аэробус А321» компании «Аэрофлот». Отметим, общая длина рулежной полосы составляет около 1,9 км.
— Сегодня завершен очередной, промежуточный этап реконструкции аэропорта Волгограда. Она позволит привлечь к нему новых серьезных авиаперевозчиков. Мы этот процесс уже видим — нагрузка на воздушные ворота
Как пояснил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев, объем перевозок воздушным транспортом в
В настоящее время строители возводят новый пассажирский терминал «В» для обслуживания российских авиалиний, который будет сдан в апреле 2018 года. Нулевой цикл строительства — закладка фундамента и проведение инженерных коммуникаций будут завершены в середине июля.
Все три терминала в последующем будут соединены между собой переходами, через каждый из которых можно будет попасть на борт самолета по телетрапу.
Одновременно с этим продолжается строительство второй части рулежной дорожки, а также перрона для самолетов; идет обустройство очистных сооружений и
Напомним, строительство в аэропорту двух новых пассажирских терминалов, один из которых уже сдан в эксплуатацию, входит в программу подготовки региона к ЧМ-2018. Проведение мирового футбольного первенства стало импульсом для глобального обновления воздушных ворот Волгограда, необходимость в котором назрела давно. В результате на базе аэропорта будет создан мультимодальный
После проведения ЧМ-2018 пассажирский терминал «А» будет переоборудован в междугородний автовокзал. Современный транспортный комплекс станет наследием чемпионата мира по футболу, которым десятилетиями будут пользоваться жители и гости региона, он даст новые возможности для развития Волгоградской области.