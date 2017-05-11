Реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта Волгограда завершат до конца года

Как пояснил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев, объем перевозок воздушным транспортом в январе-апреле 2017 года в регионе вырос на 16 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, особенно высокая динамика на международных линиях. Это обусловило необходимость разведения пассажирских потоков — в настоящее время для отправления и приема внутренних рейсов используется терминал «А», для зарубежных линий международный терминал «С».

— Сегодня завершен очередной, промежуточный этап реконструкции аэропорта Волгограда. Она позволит привлечь к нему новых серьезных авиаперевозчиков. Мы этот процесс уже видим — нагрузка на воздушные ворота города-героя постоянно растет. При этом первостепенное значение имеет качество проводимых работ — оно не вызывает сомнений, что обеспечивает безопасность авиаперевозок, — отметил Андрей Бочаров.

Также в рамках масштабной реконструкции воздушных ворот региона была введена в эксплуатацию первая очередь рулежной полосы данного комплекса. Самолетом, который «открыл» движение по обновленному участку, протяженностью 780 метров, стал большой пассажирский лайнер «Аэробус А321» компании «Аэрофлот». Отметим, общая длина рулежной полосы составляет около 1,9 км.

В настоящее время строители возводят новый пассажирский терминал «В» для обслуживания российских авиалиний, который будет сдан в апреле 2018 года. Нулевой цикл строительства — закладка фундамента и проведение инженерных коммуникаций будут завершены в середине июля.

Все три терминала в последующем будут соединены между собой переходами, через каждый из которых можно будет попасть на борт самолета по телетрапу.

Одновременно с этим продолжается строительство второй части рулежной дорожки, а также перрона для самолетов; идет обустройство очистных сооружений и водосточно-дренажной системы; обновляются инженерные коммуникации, в том числе монтируется светосигнальное оборудование по III категории ИКАО, что позволит принимать самолеты даже в неблагоприятных погодных условиях. На объектах задействовано 420 человек и 122 единиц техники. Работы идут по графику и должны быть завершены в ноябре 2017 года.

Напомним, строительство в аэропорту двух новых пассажирских терминалов, один из которых уже сдан в эксплуатацию, входит в программу подготовки региона к ЧМ-2018. Проведение мирового футбольного первенства стало импульсом для глобального обновления воздушных ворот Волгограда, необходимость в котором назрела давно. В результате на базе аэропорта будет создан мультимодальный транспортно-пересадочный узел федерального значения, который объединит пассажиров авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Для этого в ближайшее время начнется строительство железнодорожной ветки от станции Гумрак к аэропорту. Запуск волгоградского аэроэкспресса запланирован ровно через год — в мае 2018-го.

После проведения ЧМ-2018 пассажирский терминал «А» будет переоборудован в междугородний автовокзал. Современный транспортный комплекс станет наследием чемпионата мира по футболу, которым десятилетиями будут пользоваться жители и гости региона, он даст новые возможности для развития Волгоградской области.