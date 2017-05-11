Строительство Восточной эстакады вступает в новую фазу
На Восточной эстакаде начинается первый этап монтажа пролетного строения моста над Преголей, передает корреспондент Константин Морозов.
На Восточной эстакаде начинается первый этап монтажа пролетного строения моста над Преголей, передает корреспондент Константин Морозов.
Там прошла рабочая встреча гендиректора Управления дорожного хозяйства области Геннадия Лейбовича и начальника строительства Сергея Афанасьева.
Конструкцию весом 750 тонн двигают при помощи гидравлических толкателей со скоростью 4 метра в час. Такой тип сборки уже проводили в Калининградской области при строительстве так называемого «Чертова» моста.
Полностью все 7 конструкций задвинут до конца этого года. Тогда мост наконец приобретет свои окончательные очертания.