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16:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Строительство Восточной эстакады вступает в новую фазу

На Восточной эстакаде начинается первый этап монтажа пролетного строения моста над Преголей, передает корреспондент Константин Морозов.

Там прошла рабочая встреча гендиректора Управления дорожного хозяйства области Геннадия Лейбовича и начальника строительства Сергея Афанасьева.

Конструкцию весом 750 тонн двигают при помощи гидравлических толкателей со скоростью 4 метра в час. Такой тип сборки уже проводили в Калининградской области при строительстве так называемого «Чертова» моста.

Полностью все 7 конструкций задвинут до конца этого года. Тогда мост наконец приобретет свои окончательные очертания.

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