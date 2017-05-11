В Якутии нашли алмаз массой 83,5 карата

«Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком добыт на Обогатительной фабрике № 14 трубки “Юбилейная” и имеет размеры 24,0×15,0 х 17, 0 мм. В объеме камня есть включения сульфидов, оливинов с тензорными трещинами и пиропа в промежуточной и центральной зоне», — отмечается в сообщении.

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Разработка трубки «Юбилейная» ведется открытым способом с 1989 года. На это месторождение приходится основной объем добычи Айхальского ГОКа.

Запасы «Юбилейной» по международным стандартам оценены в 95 млн карат алмазного сырья и обеспечивают добычу алмазного сырья до 2035 года. Доля трубки в общей добыче алмазов «Алросы» в 2016 году составила 25%.