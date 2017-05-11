На всех «платоновских» дорогах в Омске выявили дефекты: опубликован график их устранения

Сегодня, 11 мая, министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области опубликовало план работ по устранению дефектов, которые были обнаружены во время комиссионного обследования трасс, отремонтированных в 2016 году, их подробное описание и названия подрядных организаций.

Средства были выделены региону по межбюджетным трансфертам «для решения неотложных задач по приведению в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Не считая областных трасс, работы были проведены на 57 городских улицах, которым теперь уделяется пристальное внимание: проверяется, как объекты «перезимовали» и проходят гарантийный период, на время которого — 4 года — подрядчики обязаны за свой счет устранять просадки, ямы и так далее. Ранее портал Om1.ru уже сообщал о нескольких таких проверках. Так, мартовский объезд выявил большое количество трещин, апрельский — появление выбоин и выкрашивание асфальта.

Из этих объектов 28 магистралей ремонтировались за счет федерального транша по системе «Платон» в размере 500 млн рублей, еще 250 млн было выделено по этой же программе на 10 трасс в области. На всех этих дорогах нашли разного рода дефекты. По некоторым из них подрядчики уже отчитались об устранении, а по большинству — работа впереди. За соблюдением сроков ремонта и качества могут наблюдать и омичи.

Список дорог, где должны быть устранены дефекты, можно посмотреть по ссылке.