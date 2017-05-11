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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Минск предложил Ростовской области создать совместное производство

МИНСК, 11 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обсуждать с Ростовской областью создание совместных сборочных производств, а также предложил активизировать имеющиеся производственно-кооперационные связи.

Источник: РИА Новости

«Мы имеем сегодня возможность поставок в Ростовскую область товаров, продуктов, сельхозтехники. Мы можем пойти на то, чтобы создать (сборочное производство — ред.) и у вас… С учетом промышленного и инновационного потенциала Белоруссии и Ростовской области нам следует проработать варианты активизации имеющихся производственно-кооперационных связей», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Он отметил, что Белоруссия имеет возможности для увеличения поставок в Ростовскую область широкого спектра современной сельскохозяйственной техники, а также готова предложить пассажирскую технику в рамках подготовки Ростова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент назвал перспективным сотрудничество в аграрной сфере, сотрудничество в строительстве, в том числе строительстве дорог, а также предложил технику и материалы для строительства объектов в Ростовской области.

Лукашенко заявил, что если стороны будут действовать системно и настойчиво, то могут в перспективе выйти на годовой товарооборот в 0,5 миллиарда долларов против 340 миллионов долларов в прошлом году.

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