Минск предложил Ростовской области создать совместное производство

«Мы имеем сегодня возможность поставок в Ростовскую область товаров, продуктов, сельхозтехники. Мы можем пойти на то, чтобы создать (сборочное производство — ред.) и у вас… С учетом промышленного и инновационного потенциала Белоруссии и Ростовской области нам следует проработать варианты активизации имеющихся производственно-кооперационных связей», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Он отметил, что Белоруссия имеет возможности для увеличения поставок в Ростовскую область широкого спектра современной сельскохозяйственной техники, а также готова предложить пассажирскую технику в рамках подготовки Ростова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент назвал перспективным сотрудничество в аграрной сфере, сотрудничество в строительстве, в том числе строительстве дорог, а также предложил технику и материалы для строительства объектов в Ростовской области.

Лукашенко заявил, что если стороны будут действовать системно и настойчиво, то могут в перспективе выйти на годовой товарооборот в 0,5 миллиарда долларов против 340 миллионов долларов в прошлом году.