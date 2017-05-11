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18:51 (мск), источник: РИА Новости

Польская Paged построит фанерный завод в Нижегородской области

Польская компания Paged Sklejka планирует построить в Нижегородской области завод по производству фанеры за 2,1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Это предусматривает соглашение, которое в среду во время визита нижегородской делегации в Германию подписали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и генеральный директор компании Paged Sklejka Аркадиуш Тецлав.

«На данный момент компания “Пагед” в качестве площадки для строительства завода выбрала земельный участок, расположенный в городском округе Семеновский. Район удобен с точки зрения близости к областному центру, доступности транспортной инфраструктуры и отвечает условиям компании», — сказал Шанцев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, новый завод позволит создать 200 рабочих мест.

На проектирование, строительство и запуск завода, по информации инвесторов, потребуется около трех лет. Это будет первое предприятие Paged Sklejka в России, объем инвестиций по проекту составит 2,1 миллиарда рублей, отметили в региональном министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений.

По словам министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой, компания Paged является одним из крупнейших производителей фанеры. «Тот факт, что они выбрали нижегородский регион в качестве площадки для размещения своего производства, доказывает, что правительство области ведет эффективную политику по привлечению инвестиций», — добавила она.

Компания Paged — известный на европейском рынке производитель мебели из натурального дерева.

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