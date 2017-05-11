Google выплатила штраф в 438 млн рублей в рамках мирового соглашения с ФАС

17 апреля Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google по антимонопольному разбирательству — по итогам кассационного разбирательства. Срок мирового соглашения — 6 лет и 9 месяцев.

«По обоюдной договоренности после утверждения мирового соглашения Google единовременно выплатит все штрафы: и 438 млн руб. и штраф в размере 1 млн руб. ФАС отзывает исковое заявление о понуждении к исполнению предписания, а Google отзовет иски об обжаловании определtний ФАС», — объясняла в апреле заместитель начальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.

По условиям мирового соглашения Google также отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывается от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора.