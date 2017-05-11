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16:06 (мск), источник: ТАСС

Минстрой Омской области организовал «народный контроль» за качеством ремонта дорог

Жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог через сайт ведомства.

ОМСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало на своем сайте «электронную приемную», через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог. В обращении необходимо указать выявленные недостатки, адрес и приложить фотографию участка дороги с дефектом, сообщил ТАСС начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность внедрения программного комплекса, который обеспечит общественных контроль за качеством дорожных работ, использую опыт Московской области.

«Обратная связь с жителями Омской области позволит усилить контроль за качеством ремонта дорог и оперативно устранять выявленные дефекты. Каждое обращение будет официально зарегистрировано и рассмотрено, мы учтем мнение каждого», — сказал Христолюбов.

Он отметил, что выявленные дефекты подрядчик обязан устранить за свой счет. В соответствии с контрактами, подрядчик дает гарантию четыре года на эксплуатацию отремонтированных дорожных объектов. Специальная комиссия уже провела обследование автомобильных дорог, отремонтированных в 2016 году. По итогам проверки составлен план мероприятий, в который вошли 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 28 омских улиц, на которых подрядчики будут устранять выявленные дефекты.

В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние региональных дорог и бездействие местных властей. Глава государства призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.

В результате в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом в регионе заделали в 1,6 раза больше ям — 713,9 тыс. квадратных метров, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раз и составили 204,7 км, было обеспечено содержание более 10 тыс. км региональных дорог и построены новые дорожные объекты. В ходе визита в Омск в апреле 2017 года Дмитрий Медведев отметил, что дороги не должны ремонтироваться всего на несколько месяцев, а подрядчики должны нести ответственность за некачественный ремонт.

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