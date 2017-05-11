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16:56 (мск), источник: Янтарный край

Средняя зарплата в Калининградской области перевалили отметку в 29 тысяч рублей

В Калининградской области среднемесячная заработная плата в крупных, средних и малых организациях области в январе-феврале 2017 года составила 29064 рубля.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2017 года составил 1%. Официальный статус «безработного» имели 5,3 тысяч человек — на 23% меньше, чем на конец марта 2016 года. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию на конец марта 2017 года составила 0,5 человека.

Общий объем платных услуг населению с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности в I квартале 2017 года составил 13,4 миллиарда рублей или 97,6% к соответствующему периоду предыдущего года. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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