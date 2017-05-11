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18:09 (мск), источник: БЕЛТА

МЗП и денежные доходы населения за апрель не индексируются — Минтруда

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за апрель 2017 года не индексируются, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: Reuters

Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель к марту 2017 года составил 100,7%.

Таким образом, индекс потребительских цен за апрель не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года — месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений; установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В связи с этим данные виды доходов за апрель не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере Br265, за апрель также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно: денежные доходы населения за апрель 2017 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br183,82 — 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с указом от 28 января 2006 года № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

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