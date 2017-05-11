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17:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Ялте запретили строительство по генпланам украинского периода

В Симферополе на заседании Архитектурно-градостроительного совета РК презентовали проект генерального плана Ялты.

По словам главы РК Сергея Аксенова, до его утверждения ни один объект не будет построен по старым генпланам. Кроме того он анонсировал введение в Ялте более жестких условий для проведения строительных работ и реализации конкретных проектов.

— У нас нет доверия к генпланам городов и населенных пунктов республики, принятым в украинский период — ни к ним, ни к людям, которые их готовили, — заявил он.

Новый генплан городского округа Ялты планируется утвердить в ближайшие несколько месяцев. Разработал его ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) совместно с ООО «Проектным институтом Геоплан» (Симферополь).

— В результате всестороннего анализа удалось исключить и сохранить в качестве земель особого назначения 1,3 тысячи гектаров из заповедника, которые были переданы в населенные пункты, — рассказал главный архитектор НИИП Сергей Митягин. — Планируемое количество жителей на расчетный срок составит 160 тысяч человек. Показатель обеспеченности их жильем планируется увеличить более чем в два раза, построив около 3 миллионов квадратных метров нового жилого фонда. Преимущество будет отдано мало- и среднеэтажной застройке.

Проект генплана предусматривает увеличение детских дошкольных учреждений на 3,3 тысячи мест, учреждений среднего и специального образования — на 2,7 тысячи мест, спортивных залов — на 9 тысяч квадратных метров, клубов и библиотек — на 3 тысячи единиц. Также планируется построить 70 километров новых автодорог и 120 километров улиц и проездов. Чтобы уменьшить транспортные пробки в проекте генплана предусмотрены организация перехватывающих парковок, новых многоуровневых транспортных развязок для свободного проезда транзитного транспорта, ограничение движения транспорта по существующей сети дорог населенных пунктов и предложения по организации общественного транспорта и канатных дорог.

По словам главного архитектора РК Анны Царевой, в минимальные сроки проект генерального плана будет согласован с министерствами и ведомствами, кроме того в градсовете будет создана рабочая группа, которая проверит точность всех расчетов, произведенных разработчиками.

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