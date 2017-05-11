В Ялте запретили строительство по генпланам украинского периода

По словам главы РК Сергея Аксенова, до его утверждения ни один объект не будет построен по старым генпланам. Кроме того он анонсировал введение в Ялте более жестких условий для проведения строительных работ и реализации конкретных проектов.

— У нас нет доверия к генпланам городов и населенных пунктов республики, принятым в украинский период — ни к ним, ни к людям, которые их готовили, — заявил он.

Новый генплан городского округа Ялты планируется утвердить в ближайшие несколько месяцев. Разработал его ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) совместно с ООО «Проектным институтом Геоплан» (Симферополь).

— В результате всестороннего анализа удалось исключить и сохранить в качестве земель особого назначения 1,3 тысячи гектаров из заповедника, которые были переданы в населенные пункты, — рассказал главный архитектор НИИП Сергей Митягин. — Планируемое количество жителей на расчетный срок составит 160 тысяч человек. Показатель обеспеченности их жильем планируется увеличить более чем в два раза, построив около 3 миллионов квадратных метров нового жилого фонда. Преимущество будет отдано мало- и среднеэтажной застройке.

Проект генплана предусматривает увеличение детских дошкольных учреждений на 3,3 тысячи мест, учреждений среднего и специального образования — на 2,7 тысячи мест, спортивных залов — на 9 тысяч квадратных метров, клубов и библиотек — на 3 тысячи единиц. Также планируется построить 70 километров новых автодорог и 120 километров улиц и проездов. Чтобы уменьшить транспортные пробки в проекте генплана предусмотрены организация перехватывающих парковок, новых многоуровневых транспортных развязок для свободного проезда транзитного транспорта, ограничение движения транспорта по существующей сети дорог населенных пунктов и предложения по организации общественного транспорта и канатных дорог.

По словам главного архитектора РК Анны Царевой, в минимальные сроки проект генерального плана будет согласован с министерствами и ведомствами, кроме того в градсовете будет создана рабочая группа, которая проверит точность всех расчетов, произведенных разработчиками.