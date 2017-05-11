Украинские банки продолжают закрывать подразделения и сокращать сотрудников

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе государственные банки сократили сеть на 115 подразделений, иностранные — на 91, частные украинские банки — на 115 в результате выведения банков с рынка.

По данным НБУ, на конец первого квартала в Украине работают 3,8 тысяч подразделений государственных банков, 2,2 тысячи — национализированного «ПриватБанка», 2,1 тысяч — иностранных и 1,8 тысяч — частных украинских банков.

Нацбанк отметил, что также банки в первом квартале продолжили оптимизировать численность работников, которая по сравнению с началом года сократилась на 3,4 тысячи человек — до 136,7 тысяч.

В том числе на конец квартала 38,7 тысяч человек работают в государственных банках, 25,3 тысяч — в национализированном «ПриватБанке», 46 тысяч — в иностранных банках, 26,7 тысяч — в частных украинских банках.

Также регулятор сообщил, что банки совершенствуют платежную инфраструктуру. Так, при незначительном сокращении количества банкоматов в первом квартале динамично развивается сеть платежных терминалов, количество которых выросло на 16,2% — до рекордных 255 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести — с начала 2017 года.