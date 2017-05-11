Эксперты говорят, что курс евро и доллара может стать еще ниже

Эксперты говорят, что тенденция уже стала устойчивой и сохранится по меньшей мере до конца года. Лей, по их словам, укрепляется благодаря росту экспорта и переводов из-за рубежа. Но и за счёт кредитов, которые Молдова получила от международных финансовых структур.

Официальный курс евро на пятницу — 20,37 За сутки он снизился на девять банов. Доллар потерял 8 банов. Его Нацбанк оценил в 18,74. Почти такими же котировки были в июле 2015-го. По словам экспертов, в ближайшее время курс доллара может упасть ниже психологического порога в 18 леев.

«Я не исключаю, что что лей укрепится еще на 5−7 процентов. Наметилась четкая тенденция, и она сохранится в этом и в следующем году», — сказал экономист Роман Киркэ.

Тем не менее, сбережения экономисты советуют переводить в доллары.

«Лучший способ — это инвестиции. А еще более консервативный метод, чем депозиты в банках, — хранение иностранной валюты. Если выбирать между долларами и евро, то в долгосрочной перспективе лучше выбрать американский доллар», — отметил экономист Роман Киркэ.

Люди при этом надеются, что укрепление лея повлечёт за собой снижение цен. Но те, кто получают переводы из-за границы, останутся в проигрыше.

«Большинство жителей Молдовы получает зарплату в леях. Для большинства это благоприятная ситуация».

«Конечно, для нас это хорошо. Но те, кто переводит деньги из-за границы, сожалеют. Ведь евро был 22 лея, а сейчас — 20».

Самым высоким официальный курс валют был 18 февраля 2015 года. Евро тогда стоит 24 лея один бан, доллар — 20,99.