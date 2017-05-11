Эксперты говорят, что курс евро и доллара может стать еще ниже
Курс евро и доллара сегодня был самым низким за последние два года. А завтра он будет еще ниже.
Курс евро и доллара сегодня был самым низким за последние два года. А завтра он будет еще ниже.
Эксперты говорят, что тенденция уже стала устойчивой и сохранится по меньшей мере до конца года. Лей, по их словам, укрепляется благодаря росту экспорта и переводов
Официальный курс евро на пятницу — 20,37 За сутки он снизился на девять банов. Доллар потерял 8 банов. Его Нацбанк оценил в 18,74. Почти такими же котировки были в июле 2015-го. По словам экспертов, в ближайшее время курс доллара может упасть ниже психологического порога в 18 леев.
«Я не исключаю, что что лей укрепится еще на 5−7 процентов. Наметилась четкая тенденция, и она сохранится в этом и в следующем году», — сказал экономист Роман Киркэ.
Тем не менее, сбережения экономисты советуют переводить в доллары.
«Лучший способ — это инвестиции. А еще более консервативный метод, чем депозиты в банках, — хранение иностранной валюты. Если выбирать между долларами и евро, то в долгосрочной перспективе лучше выбрать американский доллар», — отметил экономист Роман Киркэ.
Люди при этом надеются, что укрепление лея повлечёт за собой снижение цен. Но те, кто получают переводы
«Большинство жителей Молдовы получает зарплату в леях. Для большинства это благоприятная ситуация».
«Конечно, для нас это хорошо. Но те, кто переводит деньги
Самым высоким официальный курс валют был 18 февраля 2015 года. Евро тогда стоит 24 лея один бан, доллар — 20,99.