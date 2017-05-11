В Башкирии обнаружили 12 тонн мяса индейки, зараженного вирусом гриппа птиц

Кроме Башкортостана, продукция этой компании была завезена также на территорию Татарстана, Удмуртии и Чувашии. Об этом агентству «Башинформ» сообщил начальник Управления ветеринарии Башкортостана — главный государственный ветеринарный инспектор Вакил Буранбаев.

«Мы получили из Москвы срочное сообщение о том, что в птицекомплексе “Евродон” Ростовской области обнаружен грипп птиц, идет процесс уничтожения всего поголовья индейки. Было поручено провести обследование, не поступала ли продукция из этой компании в нашу республику, — рассказал Вакил Буранбаев. — В ходе мониторинга мы выявили три торговые компании, в которые поступило замороженное мясо индейки, произведенное в ООО “Евродон”. Провели исследование мяса и действительно обнаружили в нем вирус гриппа птиц. Все мясо арестовано, опломбировано. Сейчас решается вопрос, как его уничтожить».

По его словам, в настоящее время ветеринарная служба республики ищет во всех районах продукцию компании «Евродон».

«Не могу сказать, что 12 тонн найденного нами мяса индейки — это окончательная цифра. Во все районы мы задачу поставили, ищем. Пока нашли 12 тонн», — добавил он.