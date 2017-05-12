Азовскую крепость ждет масштабная реконструкция

Уже построено помещение для караула. Теперь очередь за государевым двором.

За пять веков Азовская крепость меняла свой вид не раз: от итальянских фортов с помощью турков выросла до крупного оборонительного сооружения. А потом, рассказывает историк Ирина Афанасьева, перестраивалась под руководством Петра. Борьба за крепость продолжалась вплоть до 17−18 века.

«Окончательно и бесповоротно Азов вошел в состав России в 1774 году, по Кучук-Карнажийскому договору, который подписала Екатерина II. С этого момента она больше никогда не поменяет своего хозяина, будет русской», — говорит заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.

Время практически стерло первоначальный облик крепости. Форты, установленные в земле, менялись вместе с ландшафтом. Однако теперь их прежний вид намерены вернуть. В начале 2000 годов инженерное сооружение получило статус памятника федерального значения. Сотрудники Азовского краеведческого музея начали постепенно восстанавливать утраченные объекты.

«Из того, что запланировано, мы возвели кордегардию. Это место, которые было в каждой крепости, там проверяли документы, там же находилась каталажка и для тех людей, которые вызывали подозрение», — рассказывает заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.