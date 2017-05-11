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20:12 (мск), источник: Sputnik.by

Банки Беларуси в октябре смогут оформлять онлайн депозиты и кредиты

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Тестировочный период работы межбанковской системы идентификации (МСИ) завершается в Беларуси, она позволит банкам предоставлять дистанционно свои сервисы, рассказал Sputnik исполнительный директор ОАО «НКФО «ЕРИП» Владимир Русин.

Источник: Sputnik.by

МСИ — это механизм централизованного взаимного обмена банками Беларуси идентификационной информацией о своих клиентах из числа физических лиц. Образуется единая национальная база данных, в который хранятся электронные копии паспортов граждан, являющихся клиентами банков страны, где каждый паспорт привязан к номеру мобильного телефона его владельца. Это позволит банкам быстрее проверять информацию о гражданине и предоставлять ему дистанционно свои услуги.

По словам Русина, сейчас проходит финальная проверка баз данных. Уже в октябре планируется, что МСИ заработает. Два банка уже прошли тестирование и подключились к системе.

«МСИ нужна для предоставления дистанционных сервисов. Можно будет оформлять онлайн-депозиты и онлайн-кредиты без посещения банка. Сама же система для клиента будет незаметной», — отметил специалист.

Стать участником МСИ сможет любой человек: для этого достаточно зарегистрироваться в системе. Сделать это можно будет через специальный сайт, который начнет свою работу в ближайшем будущем, или через систему дистанционного банковского обслуживания самого банка, клиентом которого человек уже является.

Предполагается, что после успешной регистрации в МСИ гражданин сможет проходить процедуру идентификации в банке, зарегистрированном в системе, дистанционно, используя лишь свой мобильный телефон.

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