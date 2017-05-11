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23:04 (мск), источник: ТАСС

Fitch повысило рейтинги «Башнефти» до «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство таким образом вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Башнефти» в иностранной и национальной валютах до «ВВВ-» с «ВВ+» после продажи компании «Роснефти». Как сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, прогноз по рейтингам — «стабильный».

Таким образом, Fitch вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.

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