Fitch повысило рейтинги «Башнефти» до «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство таким образом вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.
Международное рейтинговое агентство таким образом вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Башнефти» в иностранной и национальной валютах до «ВВВ-» с «ВВ+» после продажи компании «Роснефти». Как сообщается в
Таким образом, Fitch вывело рейтинги компании из списка на пересмотр, в который они были помещены в начале октября 2016 года.