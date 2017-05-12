Кондратьев поручил достроить бассейн и спорткомплекс в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Чиновники осмотрели недостроенный бассейн около лицея № 90 и недостроенный многофункциональный спорткомплекс при СОШ № 89, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Евгений Первышов рассказал, что строительство бассейна началось в 2013 году, но работы были приостановлены в целях безопасности из-за того, что подрядчик отошел от первичного проекта. Сегодня, по его словам, муниципалитет приступает к корректировке проектно-сметной документации, и к 2018 году планируется сдача бассейна в эксплуатацию.

Что касается спорткомплекса при школе № 89, строительство которого было заморожено в 2002 году, администрация города рассматривает вопрос его дальнейшего использования в качестве спортзала для жителей микрорайона. Для завершения строительства необходима поддержка со стороны края, отметил Евгений Первышов. В пресс-службе мэрии уточнили, что объект уже передан в муниципальную собственность, новый проект готовится.

«Многофункциональный спортивный комплекс нужен горожанам. Это конструктивное предложение», — поддержал инициативу Кондратьев.

Он поручил завершить проект и достроить объект на условиях софинансирования.