Кондратьев поручил достроить бассейн и спорткомплекс в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов посетили недостроенные объекты ул. им. 70-летия Октября в Юбилейном микрорайоне.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов посетили недостроенные объекты ул. им. 70-летия Октября в Юбилейном микрорайоне.
Чиновники осмотрели недостроенный бассейн около лицея № 90 и недостроенный многофункциональный спорткомплекс при СОШ № 89, сообщили в
Евгений Первышов рассказал, что строительство бассейна началось в 2013 году, но работы были приостановлены в целях безопасности
Что касается спорткомплекса при школе № 89, строительство которого было заморожено в 2002 году, администрация города рассматривает вопрос его дальнейшего использования в качестве спортзала для жителей микрорайона. Для завершения строительства необходима поддержка со стороны края, отметил Евгений Первышов. В
«Многофункциональный спортивный комплекс нужен горожанам. Это конструктивное предложение», — поддержал инициативу Кондратьев.
Он поручил завершить проект и достроить объект на условиях софинансирования.