Минск обвинил Россию в нарушении договоренностей из-за сертификатов ЕАЭС

Как отмечается в опубликованном на сайте ведомства сообщении, с февраля текущего года ФТC России не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, при таможенном декларировании товаров при пересечении границы РФ.

Там говорится, что «искусственно созданы условия, при которых вся поступающая продукция должна иметь документы об оценке соответствия, полученные или зарегистрированные в России».

В Госстандарте считают, что сложившаяся ситуация принуждает импортеров и изготовителей стран ЕАЭС к прохождению процедур оценки соответствия в органах по сертификации РФ и отказу от услуг органов по сертификации других стран союза.