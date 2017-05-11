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22:08 (мск), источник: РИА Новости

Минск обвинил Россию в нарушении договоренностей из-за сертификатов ЕАЭС

МИНСК, 11 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Федеральная таможенная служба России (ФТС) нарушает договоренности, не принимая сертификаты соответствия, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг Госстандарт Белоруссии.

Как отмечается в опубликованном на сайте ведомства сообщении, с февраля текущего года ФТC России не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, при таможенном декларировании товаров при пересечении границы РФ.

Там говорится, что «искусственно созданы условия, при которых вся поступающая продукция должна иметь документы об оценке соответствия, полученные или зарегистрированные в России».

В Госстандарте считают, что сложившаяся ситуация принуждает импортеров и изготовителей стран ЕАЭС к прохождению процедур оценки соответствия в органах по сертификации РФ и отказу от услуг органов по сертификации других стран союза.

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«Такой шаг является нарушением договора о ЕАЭС, согласно которому государства-члены обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов союза, без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, а выданный или принятый документ об оценке соответствия по единой форме признается во всех странах ЕАЭС. Также заявители могут обращаться за оценкой соответствия в соответствующие органы любого из государств-членов», — говорится в сообщении.

Ответные меры

В ведомстве отметили, что действиями ФТС воспользовались российские органы по сертификации, отправив на таможенные посты своих представителей для выписки сертификатов «на коленях под любой заказ».

«Эффективного и быстро реагирующего механизма выявления и тем более отмены фальсифицированных и незаконных сертификатов и деклараций в РФ и на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не создано. Обращения в компетентные органы России и ЕЭК не дают никакого результата», — заметили в Госстандарте.

Там добавили, что проект решения Совета ЕЭК по данному вопросу, который сейчас обсуждается в странах ЕАЭС, не позволяет оперативно решить возникшую проблему. «Если ситуация окажется неурегулированной в ближайшее время, то другим странам ЕАЭС придется принимать ответные меры. Это может серьезно отразиться на так сложно создаваемой на протяжении нескольких лет единой системе технического регулирования, являющейся основой одной из четырех свобод ЕАЭС — свободы движения товаров на пространстве интеграции», — отметили в Госстандарте.

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