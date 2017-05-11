Импортеры вина пригрозили массовым уходом из России

Это может привести к уходу с российского рынка значительной части компаний-импортеров, пишет в четверг, 11 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Издание напоминает, что пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года: для тихих защищенных вин он составляет пять рублей за литр, для игристых — 14 рублей.

В апреле директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов направил первому замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслану Давыдову письмо, в котором пояснил, что применение пониженных акцизных ставок на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможно только для произведенной в России продукции.

Как отмечает издание, представители таможни уже уведомили импортеров, которые пользовались льготами с начала их действия, о том, что им придется доплатить разницу в акцизах за прошедшее время. По оценкам владельца компании «Моро» Дмитрия Сырых, в случае отмены пониженных акцизов с рынка уйдут до 80 процентов российских компаний в результате разорения.

«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят: ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз», — рассказал Сырых изданию. Один из собеседников газеты также отметил, что по некоторым крупным компаниям доначисленный сбор может превысить 100 миллионов рублей. Президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар отметил, что в ассортименте его компании на защищенные вина приходится до 40 процентов продукции.

10 мая Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин, запрет на импорт которых был введен еще в 2006 году. Решение было аргументировано наличием в продукции пестицидов.

В марте 2017 года импортеры алкоголя столкнулись с нехваткой акцизных марок, из-за чего возникли проблемы с поставкой вина и крепких спиртных напитков.