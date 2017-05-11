Импортеры вина пригрозили массовым уходом из России
Минфин отменил пониженные акцизы для импортеров вин, использующих защищенные географические указания (ЗГУ) и защищенные наименования места происхождения (ЗНМП).
Минфин отменил пониженные акцизы для импортеров вин, использующих защищенные географические указания (ЗГУ) и защищенные наименования места происхождения (ЗНМП).
Это может привести к уходу с российского рынка значительной части
Издание напоминает, что пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года: для тихих защищенных вин он составляет пять рублей за литр, для игристых — 14 рублей.
В апреле директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов направил первому замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслану Давыдову письмо, в котором пояснил, что применение пониженных акцизных ставок на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможно только для произведенной в России продукции.
Как отмечает издание, представители таможни уже уведомили импортеров, которые пользовались льготами с начала их действия, о том, что им придется доплатить разницу в акцизах за прошедшее время. По оценкам владельца компании «Моро» Дмитрия Сырых, в случае отмены пониженных акцизов с рынка уйдут до 80 процентов российских компаний в результате разорения.
«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят: ой, извините, мы у вас
10 мая Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин, запрет на импорт которых был введен еще в 2006 году. Решение было аргументировано наличием в продукции пестицидов.
В марте 2017 года импортеры алкоголя столкнулись с нехваткой акцизных марок,
В январе сообщалось об увеличении в 2016 году на 4,5 процента импорта вина в Россию. За год в страну