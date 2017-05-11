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11 мая, источник: Коммерсантъ-Новости

ФАС предложила повысить с 1 июля цены на газ «Газпрома» на 4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить с 1 июля 2017 года регулируемые цены на газ «Газпрома» на 4%, сообщает «Интерфакс». На такую же величину предлагается повысить тариф на транспорт газа независимых производителей по магистральным газопроводам «Газпрома», следует из размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа. Последняя индексация тарифов была проведена летом 2015 года.

Источник: Reuters

Летом 2016 года ФАС не смогла повысить оптовые цены на газ с 1 июля из-за скачков цен на нефть из-за изменения порядка расчета тарифа. В ноябре Минэкономики рекомендовало проиндексировать на 3% тарифы на транспортировку газа в 2017 году, при прогнозе по инфляции 4%.

Одновременно «Газпром» заявил, что хочет расширить пилотный проект по либерализации оптовых цен на газ на все регионы, где доля независимых велика. По предложению ФАС, которое уже обсуждалось с «Газпромом» и регионами, монополия получит право давать скидки на газ, что сейчас могут делать только независимые производители.

В январе 2017 года Минэнерго предложило альтернативный подход для пилотного проекта по либерализации оптовых цен на газ для «Газпрома». ФАС хотела тестировать либерализацию в трех пилотных регионах Западной Сибири, но Минэнерго предлагает отменить регулирование только для одной категории потребителей: самых крупных — с потреблением от 150 млн кубометров в год. Но реализация какого бы то ни было варианта либерализации цен остается под сомнением, поскольку независимые производители газа категорически против.

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