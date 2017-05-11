ФАС предложила повысить с 1 июля цены на газ «Газпрома» на 4%

Летом 2016 года ФАС не смогла повысить оптовые цены на газ с 1 июля из-за скачков цен на нефть из-за изменения порядка расчета тарифа. В ноябре Минэкономики рекомендовало проиндексировать на 3% тарифы на транспортировку газа в 2017 году, при прогнозе по инфляции 4%.

Одновременно «Газпром» заявил, что хочет расширить пилотный проект по либерализации оптовых цен на газ на все регионы, где доля независимых велика. По предложению ФАС, которое уже обсуждалось с «Газпромом» и регионами, монополия получит право давать скидки на газ, что сейчас могут делать только независимые производители.

В январе 2017 года Минэнерго предложило альтернативный подход для пилотного проекта по либерализации оптовых цен на газ для «Газпрома». ФАС хотела тестировать либерализацию в трех пилотных регионах Западной Сибири, но Минэнерго предлагает отменить регулирование только для одной категории потребителей: самых крупных — с потреблением от 150 млн кубометров в год. Но реализация какого бы то ни было варианта либерализации цен остается под сомнением, поскольку независимые производители газа категорически против.