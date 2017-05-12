Пираты расширили экран

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Торговое представительство США (USTR) опубликовало ежегодный отчет о состоянии пиратства более чем в 30 странах мира. Россия традиционно вошла в список приоритетного наблюдения вместе с Алжиром, Индонезией, Кувейтом, Украиной и еще шестью странами. Уровень защиты интеллектуальной собственности в России снижается, как и в предыдущие четыре года, указывается в исследовании.



В то же время есть и позитивные изменения: так, в 2016 году Мосгорсуд удовлетворил более 700 заявлений о принятии обеспечительных мер по защите интеллектуальной собственности. Несмотря на то что в России совершенствуется антипиратское законодательство, остается главная проблема — не предусмотрено преследование владельцев коммерческих пиратских сайтов, настаивают в USTR. Среди наиболее важных проблем также отмечаются нарушения прав на товарные знаки, высокий уровень контрафакта и непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими правами.

По данным USTR, в 2016 году в России, в частности, резко выросло количество пиратских копий фильмов, записанных в кинотеатрах, — сразу на 300% к уровню 2015 года.

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В наибольшей степени от этого страдают независимые продюсеры и прокатчики, говорится в отчете.



С началом экономического кризиса спрос на пиратскую продукцию вырос, подтверждает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. «Проблема по-прежнему стоит очень остро, и, несмотря на усилия и финансовые затраты со стороны всех участников рынка, говорить о положительной динамике нельзя. По разным подсчетам, индустрия из-за пиратства недополучает от 15% до 30% в сборах», — оценивает госпожа Зинякова.



В киносети «Каро» борются с пиратством, оборудуя залы технологиями для борьбы с незаконной записью и с помощью охраны в кинотеатрах. При этом, по словам госпожи Зиняковой, пираты в России «стали еще моложе»:

Часто экранные копии записывают дети до 16 лет, которые не подпадают под действие Уголовного кодекса, или, напротив, «совсем пожилые люди».

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При этом из-за несовершенства законодательства собрать доказательную базу и привлечь к ответственности пирата очень сложно, поэтому прецедентов с наказанием мало, сетует она. В «Каро» надеются, что на ситуацию повлияет закон о блокировке зеркал пиратских сайтов, который находится на рассмотрении в Госдуме. Но наиболее эффективной мерой стало бы наказание конечного потребителя пиратского контента, настаивают в киносети.



«Мы сами и наши коллеги в 2016 и 2017 годах обратили внимание на серьезный рост количества экранных копий, сливаемых в сеть буквально на первый-второй день кинопроката», — говорит гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин. Ситуацию осложняет и то, что при современном уровне съемочного оборудования такие копии имеют «сравнительно неплохое качество». «Здесь играют роль и рост организации пиратского бизнеса, и недостаточные меры защиты со стороны кинотеатров», — считает господин Бырдин.

При этом, например, дистрибутор «Каро Премьер» (представляет в России Warner) не зафиксировал в 2016 году роста числа «экранок». Их было две-три за год, как обычно, говорит гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.



В 2017 году борьбу с пиратскими сайтами, распространяющими копии российских фильмов, также усилил Роскомнадзор. Так, в январе ведомство потребовало от 148 сайтов удалить нелегальные копии фильма «Притяжение». Из них 31 ресурс блокировался из-за невыполнения этого требования, указывали в ведомстве. В сообщении Роскомнадзора говорилось, что «в основном в сети распространяются экранные копии фильма низкого качества». За введение штрафов для пользователей пиратского контента осенью 2016 года выступал Минкульт РФ, но его предложения раскритиковали в Минкомсвязи и Госдуме.

Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора Владимир Мединский Министр культуры РФ