Новый рыбзавод откроют в Приморье
Компания «Рыбозавод Славянка» усовершенствует работу рыбзавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива, сообщает ИА «Дейта».
Компания «Рыбозавод Славянка» усовершенствует работу рыбзавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива, сообщает ИА «Дейта».
Рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов резидент Свободного порта обещает восстановить. Сообщается, что плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.
По словам генерального директора компании «Рыбозавод Славянка» Игоря Вишневского, запуск проекта обеспечит более 30 новых рабочих мест, оплату налогов, тем самым, способствуя развитию социальной и экономической сфер нашего региона.
Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн рублей.
Сроки реализации технического оснащения проекта — до июля текущего года. Запуск проекта состоится в третьем квартале 2017 года, сообщает Минвостокразвития.
Михаил Грач.