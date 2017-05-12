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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый рыбзавод откроют в Приморье

Компания «Рыбозавод Славянка» усовершенствует работу рыбзавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов резидент Свободного порта обещает восстановить. Сообщается, что плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.

По словам генерального директора компании «Рыбозавод Славянка» Игоря Вишневского, запуск проекта обеспечит более 30 новых рабочих мест, оплату налогов, тем самым, способствуя развитию социальной и экономической сфер нашего региона.

Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн рублей.

Сроки реализации технического оснащения проекта — до июля текущего года. Запуск проекта состоится в третьем квартале 2017 года, сообщает Минвостокразвития.

Михаил Грач.

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