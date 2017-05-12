Опасная продукция обнаружена в магазинах Приморья

За период с 5 по 11 мая 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с полицейскими края охвачено рейдовыми проверками 35 объектов розничной торговли, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции объемом 18,6 л.

В результате рейдовых проверок на территории Хасанского района Приморского края выявлено хранение и реализация «Спирта этилового — не более 95%, раствор для наружного применения и изготовления лекарственных форм» общим количеством 186 шт., из них:

— в магазине «Селяночка» ИП Лукашик О. А. в с. Барабаш по ул. Гагарина, д.14 — 23 шт. ;.

— в магазине «Диана» ИП Ерошенко М. И. в п. Приморский по ул. Центральной, д.68А — 148 шт. ;.

— в магазине ИП Карпенко Е. А. в п. Приморский по ул. Нагорной, д.7 — 15 шт.

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Ирина Петрова.