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03:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасная продукция обнаружена в магазинах Приморья

В Хасанском районе Приморского края выявлены места реализации запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции, об этом сообщает ИА «Дейта».

За период с 5 по 11 мая 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с полицейскими края охвачено рейдовыми проверками 35 объектов розничной торговли, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции объемом 18,6 л.

В результате рейдовых проверок на территории Хасанского района Приморского края выявлено хранение и реализация «Спирта этилового — не более 95%, раствор для наружного применения и изготовления лекарственных форм» общим количеством 186 шт., из них:

 — в магазине «Селяночка» ИП Лукашик О. А. в с. Барабаш по ул. Гагарина, д.14 — 23 шт. ;.

 — в магазине «Диана» ИП Ерошенко М. И. в п. Приморский по ул. Центральной, д.68А — 148 шт. ;.

 — в магазине ИП Карпенко Е. А. в п. Приморский по ул. Нагорной, д.7 — 15 шт.

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Ирина Петрова.

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