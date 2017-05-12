Шесть дорожных бригад работают на ремонте трассы Артем — Находка
Бригады «Примавтодора» ведут работы по ямочному ремонту на трассе Артем — Находка — порт Восточный. Также дорожники устраняют пучины и колейность на трассе Душкино — Ливадия.
Бригады «Примавтодора» ведут работы по ямочному ремонту на трассе Артем — Находка — порт Восточный. Также дорожники устраняют пучины и колейность на трассе Душкино — Ливадия.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Отметим, в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги
Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки на дороге Артем — Находка — порт Восточный до начала пикового летнего сезона.