Шесть дорожных бригад работают на ремонте трассы Артем — Находка

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня три бригады работают на участке дороги от поворота на Большой Камень до Фокино и далее. Также начали ремонт дороги в районе автовокзала Шкотово и по дороге в Многоудобное.

Отметим, в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Артем-Находка-порт Восточный общей протяженностью 32 километра. В настоящее время уже ведется подготовка торгов, планируется, что подрядчик выйдет на участок в начале июня. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено около 400 миллионов рублей.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки на дороге Артем — Находка — порт Восточный до начала пикового летнего сезона.