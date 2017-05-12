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04:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Как дальневосточные губернаторы загнали регионы в кредитную кабалу

Регионы ДФО нарастили госдолг до 151 млрд рублей.

Источник: Reuters

Государственный долг субъектов Дальнего Востока по состоянию на 1 апреля 2017 года превышает 151 млрд рублей, в начале года его размер едва доходил до 149,5 млрд рублей. Наиболее большую финансовую кабалу на себя взял руководитель алмазной края — с приходом Егора Борисова на должность главы Якутии госдолг республики увеличился на 29,6 млрд рублей и сегодня составляет 44,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Самый весомый размер государственного дола среди субъектов Дальнего Востока отмечен у Якутии — 44,5 млрд рублей, муниципалитеты задолжали почти 2,5 млрд рублей. В период правления Егора Борисова госдолг республики увеличился на 29,6 млрд рублей. На 1 апреля 2010 года его размере составлял 14,9 млрд рублей, госдолг муниципалитетов — 1,1 млрд рублей.

Госдолг Хабаровского края — свыше 38 млрд рублей, муниципалитетов — 3,1 млрд рублей. Нынешний губернатор Вячеслав Шпорт к власти пришёл в 2009 году, а по данным на 1 мая 2009 года размер госдолга субъекта составлял всего 175,4 млн рублей. Таким образом, он вырос более чем в 17,6 раз. Госдолг муниципалитетов тогда превышал 1,6 млрд рублей.

Амурская область задолжала государству 30,5 млрд рублей, что на 2,2 млрд меньше, нежели в первые месяцы вступления на пост губернатора Александра Козлова. Незначительно снизился и госдолг муниципалитетов: с 1 млн 689 тыс. рублей до 1 млн 676 тыс. рублей.

Объём государственного долга Магаданской области составляет чуть больше 12 млрд рублей, хотя в 2013 году губернатор Владимир Печёный принял субъект всего с 1,8 млрд рублей государственного долга. Муниципалитеты Колымы вместо 2,1 млрд рублей должны 2,093 млрд рублей.

При губернаторе Чукотки Романе Копине госдолг автономного округа вырос с 4,1 млрд рублей до 11,3 млрд рублей. Если в августе 2008 года муниципалитеты и вовсе ничего не должны были, то теперь они набрали кредитов на 265 млн рублей.

Госдолг Приморского края сегодня превышает 6,2 млрд рублей, а муниципалитетов — 5,1 млрд рублей, хотя в начале политической карьеры Владимира Миклушевского госдолг субъекта составлял всего 551,8 млн рублей, муниципалитетов — 2,1 млрд рублей.

В Еврейской АО при губернаторе Александре Левинтале государственный долг региона увеличился с 3,4 млрд рублей до 4,9 млрд рублей, муниципалитетов — с 392,4 млн рублей до 509,7 млн рублей.

Задолженность Камчатского края с новым губернатором Владимиром Илюхиным, пришедшим на пост в марте 2011 года, снизилась с 5,3 млрд рублей до 3,3 млрд рублей. Несколько ослабла и финансовая зависимость муниципалитетов: вместо 1,8 млрд рублей госдолга к 2017 году они остались должны 1,3 млрд рублей.

Сахалинская область по-прежнему остаётся единственным регионом Дальнего Востока с нулевым госдолгом. Размер кабалы муниципалитетов при Олеге Кожемяко, начиная с осени 2015 года, снизился с 2,3 млрд рублей до 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Счётной палаты РФ говорится, что на 1 апреля 2017 года государственный долг субъектов страны по сравнению с началом года снизился на 74,7 млрд рублей или на 3,2% и составил 2,28 трлн рублей. На 1 марта 2017 года он составлял 2,36 трлн рублей.

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