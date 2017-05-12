Рост тарифов: все коммунальные услуги в Хабаровском крае подорожают с 1 июля

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Ежегодно, начиная с 2012 года, с 1 июля в Хабаровском крае происходит рост тарифов тарифы на все коммунальные ресурсы. Вопрос о реализации законодательства о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был включен в повестку дня очередного заседания постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

1 января цены утверждаются на уровне, не превышающем тарифы, действовавшие 31 декабря предыдущего года, а рост тарифов происходит с 1 июля.

Для населения Хабаровского края с 1 июля минимальные тарифы на электрическую энергию установлены с индексацией на 3,9%, максимальные — на 4,9%. Таким образом, минимальный тариф, установленный ФАС России, равняется 4,27 рубля/кВтч.

Для сельского и городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами, для садоводческих, огороднических или дачных хозяйств тариф на электроэнергию установлен с понижающим коэффициентом 0,7.

Во время заседания было отмечено, что население на всей территории Хабаровского края, независимо от поставщика энергии, оплачивает за потребленную электрическую энергию по единым тарифам.

Говоря о тепловой энергии, было обозначено, что средний тариф по региону на начало июля 2017 года сложился в размере 1918,13 рублей за Гкал, по котельным 3707,80 рублей за Гкал. Уровень тарифа на тепловую энергию, поставляемую котельными края, в среднем по региону в 2,7 раза выше среднего уровня тарифа для потребителей ОАО «ДГК».

Постановлением губернатора края с 1 июля этого года предельный максимальный тариф на тепловую энергию утвержден на уровне действующего во втором полугодии 2016 года в размере 2 286,74 рубля за 1 Гкал без учета НДС.

В процессе обсуждения было отмечено, что и в области энергоснабжения и в сфере обеспечения жителей тепловой энергией, существует система выделения средств из краевого бюджета для снижения финансовой нагрузки на население Хабаровского края. На возмещение организациям убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, в краевом бюджете на 2017 год предусмотрено почти 2,5 млрд рублей бюджетных ассигнований.

Население в децентрализованной зоне энергоснабжения оплачивает за электрическую энергию в среднем пятнадцать процентов от ее стоимости. Остальная часть компенсируется за счет средств краевого бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено около 1,12 млрд рублей.

«Если сравнить сейчас тарифы на тепловую энергию, то в нашем крае он ниже, чем в Амурской области и в Приморском крае», — резюмировал заместитель председателя постоянного комитета Думы края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Владимир Лариков.