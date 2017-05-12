Опасный сыр изъяли судебные приставы из магазина в Иркутской области
За нарушения предпринимателя оштрафовали.
За нарушения предпринимателя оштрафовали.
В Приангарье судебные приставы изъяли из магазина опасный сыр, сообщает
В Усольском районе во время проверок торговой точки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение
Мировой суд за продажу продукции без маркировки назначил бизнесмену штраф в 5 тысяч рублей с конфискацией товара. Изъятый судебными приставами молочный продукт в ближайшее время уничтожат.