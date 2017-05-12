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05:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

Опасный сыр изъяли судебные приставы из магазина в Иркутской области

За нарушения предпринимателя оштрафовали.

Источник: AP 2017

В Приангарье судебные приставы изъяли из магазина опасный сыр, сообщает пресс-служба УФССП РФ.

В Усольском районе во время проверок торговой точки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В частности, на этикетках сыра отсутствовала маркировка с информацией для потребителей о составе продукта, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения. Дальнейшая реализация расфасованного сырного продукта могла привести к массовому инфекционному заболеванию покупателей.

Мировой суд за продажу продукции без маркировки назначил бизнесмену штраф в 5 тысяч рублей с конфискацией товара. Изъятый судебными приставами молочный продукт в ближайшее время уничтожат.

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