Зарплата у жителей Иркутской области выросла, а реальные доходы упали

Однако реальные располагаемые денежные доходы населения региона уменьшились. Об этом 11 мая 2017 года рассказал на пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко.

Сухая статистика говорит, что денежные доходы в регионе выросли за первый квартал на 4,1%, на одного среднестатистического жителя в марте нынешнего года приходилось 23022 рубля доходов. Но объём реальных денег, которым человек может располагать, при этом уменьшился на 1,2% (в России — 0,2%).