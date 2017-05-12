Зарплата у жителей Иркутской области выросла, а реальные доходы упали
В первом квартале 2017 года средняя зарплата в Иркутской области выросла на 5,2% (по России показатель — 6,6%) и достигла 34430 рублей (в стране — 36250 рублей).
В первом квартале 2017 года средняя зарплата в Иркутской области выросла на 5,2% (по России показатель — 6,6%) и достигла 34430 рублей (в стране — 36250 рублей).
Однако реальные располагаемые денежные доходы населения региона уменьшились. Об этом 11 мая 2017 года рассказал на
Сухая статистика говорит, что денежные доходы в регионе выросли за первый квартал на 4,1%, на одного среднестатистического жителя в марте нынешнего года приходилось 23022 рубля доходов. Но объём реальных денег, которым человек может располагать, при этом уменьшился на 1,2% (в России — 0,2%).
Как пояснил Сергей Левченко, цифры разнятся потому, что из доходов вычитаются платежи по кредитам. «Люди берут кредиты, значит, уверены в ближайшем будущем, понимают, что смогут отдать долги», — прокомментировал губернатор. По его данным, на первом месте находятся потребительские кредиты (на покупку товаров, автомобилей