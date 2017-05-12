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05:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае засеяли 18% зерновых

Приоритетной для региона является задача по увеличению потребления зерна в крае, с целью продажи за пределы региона товара с высокой добавленной стоимостью.

В Красноярском крае из 36 районов, производящих зерно, к севу приступили 33. Зерновыми и зернобобовыми уже засеяны 187 тысяч га, — это 18% от плана. Под урожай 2017 года завезены 40,5 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (в 2016 году было 35,8 тыс. тонн). В целом, удобрены 196 тыс. га полей (в 2016 году — 156 тыс. га). В региональном правительстве сообщили, что за счет регионального бюджета для хозяйств будут закуплены гербициды и протравители.

По плану, в 2017 году зерновыми и зернобобовыми будут засеяны 1 млн. 70 тыс. га. Это на 1,5% или на 15 тыс. га больше, чем в прошлом году. Порядка 66−67% зернового клина займет пшеница, около 32% серые хлеба (ячмень и овес) и 1,7% — горох.

Зерно, выращенное в Красноярском крае, продаётся в 28 субъектов России, а также в Азербайджан, Монголию и Китай. В целом, на сегодня за пределы региона и на экспорт отгружено порядка 490 тыс. тонн зерна урожая прошлого года.

Однако, приоритетной для региона является задача по увеличению потребления зерна в крае, с целью продажи за пределы региона товара с высокой добавленной стоимостью. Так, создаются такие производства, как комбикормово-крупяной комплекс в Курагинском районе мощностью 90 тысяч тонн зерна в год. А в Шарыповском районе планируется запуск завода по глубокой переработке зерна мощностью около 200 тысяч тонн зерна в год.

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