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06:37 (мск), источник: ТАСС

США начнут поставлять говядину в Китай

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США и Китай достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР, страны также намерены «как можно скорее» разрешить противоречия касательно поставок в Соединенные Штаты китайской приготовленной птицы. Об этом в четверг журналистам сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

Источник: AP 2017

«Американо-китайские отношения скоро достигнут нового уровня. Китай позволит импортировать американскую говядину в соответствии с нормами международной продовольственной безопасности, стандартами здравоохранения животных и Соглашением о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства от 1999 года», — сказал Росс. Глава минторга уточнил, что поставки должны начаться в самое ближайшее время, «не позднее 16 июля 2017 года».

«Впервые у нас есть конкретное решение и конкретная дата, — заметил он. — Для американской говядины открывается очень большой рынок».

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Помимо этого, продолжил министр, Вашингтон и Пекин планируют урегулировать нерешенные вопросы, касающиеся «импорта китайской приготовленной птицы в Соединенные Штаты». После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию.

Китайские органы власти, курирующие вопросы биобезопасности, к концу мая этого года изучат нерассмотренные до этого момента восемь заявок от американских производителей на поставки биотехнологических продуктов. После этого в Пекине решат, на какие товары можно выдать разрешения для их ввоза в страну.

Импорт сжиженного газа

Уилбур Росс также сообщил, что Соединенные Штаты готовы импортировать в КНР сжиженный природный газ (СПГ), китайские компании могут начать переговоры в любое время.

«Соединенные Штаты будут рады видеть Китай, как и любых других наших торговых партнеров, среди импортеров СПГ из США», — сказал глава минторга. Он заверил, что КНР будет находиться в тех же условиях, что и другие страны, с которыми Вашингтон не заключал соглашения о зонах свободной торговли.

«Компании из Китая могут в любой момент начинать переговоры о заключении контрактных соглашений любого типа с американскими экспортерами СПГ, включая долгосрочные контракты», — добавил Росс. При этом он уточнил, что имеющиеся на данный момент соглашения с Китаем «никак не касаются поставок угля».

Китай разрешит работать на своей территории

Власти КНР к середине июля планируют разрешить иностранным финансовым организациям заниматься составлением кредитных рейтингов на территории страны, заявил Росс.

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«К 16 июля 2017 года Китай допустит в страну полностью принадлежащие иностранным владельцам фирмы по оказанию финансовых услуг для составления кредитных рейтингов», — сказал он. Кроме того, в КНР начнется «процесс лицензирования» этих организаций для получения ими права проводить оценку кредитоспособности.

К тому же числу власти страны опубликуют необходимые инструкции для американских компаний, занимающихся электронными платежами, также будет начат процесс выдачи им лицензий для работы в КНР. «Это приведет к полному и скорейшему доступу на рынок. Китай продолжит разрешать китайским банкам выпускать бивалютные банковские карты, работающие в двух платежных системах, чтобы компании-операторы электронных платежей могли обрабатывать транзакции в иностранной валюте», — пояснил Росс. По его словам, США обязуются придерживаться тех же стандартов.

Министр также сообщил, что Китай к 16 июля выпустит лицензии для двух американских финансовых учреждений, дав им гарантии на возмещение убытков. Вашингтон и Пекин будут обмениваться информацией о деятельности международных клиринговых организаций.

Данные договоренности были достигнуты в ходе консультаций, проведенных Россом, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Они состоялись после прошедшей в начале апреля встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во Флориде.

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