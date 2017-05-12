США начнут поставлять говядину в Китай

Источник: AP 2017

«Американо-китайские отношения скоро достигнут нового уровня. Китай позволит импортировать американскую говядину в соответствии с нормами международной продовольственной безопасности, стандартами здравоохранения животных и Соглашением о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства от 1999 года», — сказал Росс. Глава минторга уточнил, что поставки должны начаться в самое ближайшее время, «не позднее 16 июля 2017 года». «Впервые у нас есть конкретное решение и конкретная дата, — заметил он. — Для американской говядины открывается очень большой рынок».

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Помимо этого, продолжил министр, Вашингтон и Пекин планируют урегулировать нерешенные вопросы, касающиеся «импорта китайской приготовленной птицы в Соединенные Штаты». После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию. Китайские органы власти, курирующие вопросы биобезопасности, к концу мая этого года изучат нерассмотренные до этого момента восемь заявок от американских производителей на поставки биотехнологических продуктов. После этого в Пекине решат, на какие товары можно выдать разрешения для их ввоза в страну. Импорт сжиженного газа Уилбур Росс также сообщил, что Соединенные Штаты готовы импортировать в КНР сжиженный природный газ (СПГ), китайские компании могут начать переговоры в любое время. «Соединенные Штаты будут рады видеть Китай, как и любых других наших торговых партнеров, среди импортеров СПГ из США», — сказал глава минторга. Он заверил, что КНР будет находиться в тех же условиях, что и другие страны, с которыми Вашингтон не заключал соглашения о зонах свободной торговли. «Компании из Китая могут в любой момент начинать переговоры о заключении контрактных соглашений любого типа с американскими экспортерами СПГ, включая долгосрочные контракты», — добавил Росс. При этом он уточнил, что имеющиеся на данный момент соглашения с Китаем «никак не касаются поставок угля». Китай разрешит работать на своей территории Власти КНР к середине июля планируют разрешить иностранным финансовым организациям заниматься составлением кредитных рейтингов на территории страны, заявил Росс.

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