Омск надеется получить ещё 10 списанных в столице трамваев

Омские власти направили обращения коллегам из Москвы с просьбой передать нашему городу ещё 10 трамваев, не нужных столице. Как рассказал в эфире радио ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Администрации города Омска Алексей Мартыненко этот подвижной состав ещё работает на улицах Москвы, но в ближайшее время будет списан и заменён на новые вагоны.

К коллегам из правительства Москвы обратился лично Виктор Назаров и в столице уже состоялись соответствующие переговоры.

Если всё сложится благополучно, то это уже будет вторая партия трамваев, которую подарила столица Омску. Предыдущие пять московских вагонов пришли в Омск зимой. Они были оперативно обследованы специалистами и после небольшого текущего ремонта вышли на маршрут.

Напомним, что списанный в Москве транспорт произведён не позднее чем 20 лет назад, при этом омский подвижной состав, за исключением нескольких более новых единиц, трамвайных депо минимум на 10 лет старше.