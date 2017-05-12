Темпы ввода нового жилья рухнули в Сибири

В абсолютных показателях цифры такие — 1303 тысячи квадратных метров в 2017 году и 1069 тысячи квадратных метров 2016 году. Лучше всего дела обстоят в Новосибирской области — за первые три месяца текущего года было введено 280,3 тысячи свежих «квадратов», но при этом падение выше среднего — 21%.

Для сравнения, меньше всего нового жилья было введено в Тыве (10,7 тысячи «квадратов»), однако и населения в республике насчитывается в десять раз меньше, чем в Новосибирской области. Лучший рост по вводу жилья показала Иркутская область — 110%.

Одновременно с сокращением предложения в Новосибирске повысилась цена на новостройки. Стоимость квадратного метра в квартирах, сдача которых ожидается в 2018—2019 годах, выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал ранее сайт по выбору недвижимости N1.RU.