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07:10 (мск), источник: Om1.ru

В Рябиновке на окраине Омска «разморозили» стройку детсада

В городском бюджете нашли 190 миллионов, чтобы довести строительство до конца. По плану, детский сад должен быть сдан к декабрю.

Строительство детского сада на 310 мест в удалённом микрорайоне Кировского округа «Рябиновка» возобновилось. Об этом сообщает администрация Омска, выделившая на завершение работ 190 миллионов рублей.

Илья Трушников, директор департамента строительства:

 — Продолжается выполнение кирпичной кладки, параллельно выполняется монтаж электрических сетей. На следующей неделе приступим к началу установки оконных блоков. Срок сдачи объекта — декабрь 2017 года. Отмечу, что в прошлом году за счет бюджета была возведена газовая мини-котельная, которая будет обеспечивать теплом не только строящийся детский сад, но и школу на 550 мест, которая появится здесь в будущем.

Напомним, что строительство детского сада было в прошлом году приостановлено из-за финансовых проблем. Как известно, 2016 год был для Омска юбилейным, и бюджетные средства перенаправили на объекты, которые строили и реконструировали в городе к 300-летию.

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