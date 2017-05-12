В Рябиновке на окраине Омска «разморозили» стройку детсада
В городском бюджете нашли 190 миллионов, чтобы довести строительство до конца. По плану, детский сад должен быть сдан к декабрю.
В городском бюджете нашли 190 миллионов, чтобы довести строительство до конца. По плану, детский сад должен быть сдан к декабрю.
Строительство детского сада на 310 мест в удалённом микрорайоне Кировского округа «Рябиновка» возобновилось. Об этом сообщает администрация Омска, выделившая на завершение работ 190 миллионов рублей.
Илья Трушников, директор департамента строительства:
— Продолжается выполнение кирпичной кладки, параллельно выполняется монтаж электрических сетей. На следующей неделе приступим к началу установки оконных блоков. Срок сдачи объекта — декабрь 2017 года. Отмечу, что в прошлом году за счет бюджета была возведена газовая
Напомним, что строительство детского сада было в прошлом году приостановлено