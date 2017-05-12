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07:17 (мск), источник: Tengrinews

Открытая цифровая платформа для бизнеса будет запущена в Казахстане в декабре

В Казахстане продолжается работа над созданием открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Итоги этой работы АО «Казахтелеком» и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» готовы представить уже к концу текущего года, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Очередной этап обсуждения цифровой платформы с предпринимателями состоялся в ходе заседания Астанинского регионального общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нұр Отан». Организаторы встречи в первую очередь напомнили цель будущей платформы — это повышение конкурентоспособности, производительности отечественного малого и среднего бизнеса. Планируется предоставлять инструменты информационно-телекоммуникационных технологий в виде сервисов и приложений по принципу «единого окна», что должно значительно упростить и ускорить процесс цифровизации бизнеса.

«Для нас важно услышать мнение представителей бизнеса, ведь цифровая платформа станет информационным фундаментом для казахстанского бизнеса, для нас же это — новый и весьма привлекательный рынок. На наш взгляд, платформа позволит сократить бумажный документооборот и сроки рассмотрения заявок, избежать дублирования операций. Кроме того, цифровая платформа откроет для представителей бизнеса выходы на республиканский и международный рынки», — отмечает главный директор — руководитель аппарата АО «Казахтелеком», председатель регионального общественного совета по поддержке предпринимательства Дарын Туяков.

Присутствовавшие на обсуждении предприниматели выразили мнение, что открытая цифровая платформа окажет бизнесу значительную поддержку. Один из участников встречи бизнесмен Шерзод Пулатов считает этот проект уникальным, так как он, по его словам, значительно сократит время входа компании на рынок.

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«Эта система позволяет войти мгновенно в рынок и представить свой товар, в то же время и приобрести другие товары. А еще мне нравится, что в проекте будет присутствовать аналитика всех предприятий — конкурентов и всех товаров и точек сбыта», — считает он.

Бизнесмен отмечает, что переход к цифровизации сделает процесс взаимодействия государства и бизнеса максимально прозрачным, облегчит доступ к информации для обеих сторон, сократит количество подаваемых документов на получение господдержки и сроки рассмотрения заявок.

«Однако мы можем столкнуться с проблемой неосведомленности и незнания в использовании цифровых технологий бизнеса со стороны предпринимателей. В дальнейшем считаю необходимым провести обучающие курсы по работе с цифровой платформой для представителей отечественных бизнес-структур», — поделился мнением Пулатов.

Этому вопросу разработчики платформы намерены уделить должное внимание.

«Мы понимаем, что эти сервисы должны быть удобные и комфортные, только в этом случае они будут востребованы. Для нас это тоже бизнес, у нас есть большая инфраструктура, нам нужно продать наши сети, чтобы ходил трафик. Другими словами, мы можем всю нашу инфраструктуру направить, чтобы создать удобства именно для бизнеса», — отметил главный директор -руководитель аппарата АО «Казахтелеком» Дарын Туяков.

А еще бизнесменов интересовали сроки запуска платформы. Управляющий директор по ИКТ-услугам Бикеш Курмангалиева сообщила, что проект планируется ввести уже в декабре текущего года.

«Сейчас идет автоматизация сервисов мер господдержки. Мы начали с операторов, которые входят в холдинг “Байтерек”. Порталом у нас будет services.palata.kz, то есть мы не собираемся менять площадку, а просто будем ее модернизировать», — сообщила Курмангалиева.

Отметим, что презентация проекта Открытой цифровой платформы для бизнеса состоялась в январе.

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