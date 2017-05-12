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07:24 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскэнергосбыт обновил список крупнейших должников

Долги за электроэнергию разрушают систему финансирования генерирующих и сетевых предприятий. Как следствие создается прямая угроза безопасности всей системы энергоснабжения Красноярского края.

Источник: Reuters

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, обновило список предприятий и организаций — злостных должников. В антирейтинг потребителей вошли организации с дебиторской задолженностью свыше 500 тысяч рублей. Ознакомиться с полной версией списка крупнейших должников можно на главной странице официального сайта энергосбытовой компании в разделе «Важно».

Крупнейшими дебиторами среди организаций, осуществляющих управление жилым фондом, являются обанкротившиеся компании, ранее входящие в состав ГУК «Жилфонд» (Красноярск). Совокупный долг этих предприятий составляет почти 97,5 млн рублей. Вторым в антирейтинге управляющих организаций стало муниципальное предприятие Красноярска «Дирекция спецжилфонда», под управлением которой находятся 100 домов, большую часть из них составляют общежития. Накапливая долг с 2015 года, компания задолжала за потребленную электроэнергию 35,8 млн рублей. В настоящее время организация находится в стадии банкротства.

Среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства самым недобросовестным партнером энергосбытовой компании стало муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Минусинского района» с долгом 51,2 млн рублей. Основную сумму долга составляет начисление по объекту «Электрокотельная» (село Тесь). Организация является хроническим должником, и ежемесячно включается в график подаваемых «Красноярскэнергосбытом» исков.

Среди бюджетных организаций антирейтинг возглавляет муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Задолженность организации перед энергетиками сложилась с ноября 2015 года и на сегодняшний день составляет 8,8 млн рублей. Специалисты ПАО «Красноярскэнергосбыт» готовят документы для взыскания долга в судебном порядке.

«Надеюсь, что список крупнейших должников за электроэнергию привлечет внимание деловых партнеров недобросовестных организаций, а также руководителей надзорных органов и муниципальных образований, — прокомментировал исполнительный директор ПАО “Красноярскэнергосбыт” Олег Дьяченко. — Красноярскэнергосбыт является устойчивым и стабильным поставщиков электроэнергии. Пока мы находим возможности для устранения кассовых разрывов, в том числе — за счет грамотного распределения финансовых потоков и своевременного кредитования. Но ресурсы даже самого сильного гарантирующего поставщика электроэнергии не бесконечны. Это подтверждает опыт наших коллег в других регионах, не выдержавших долговой нагрузки. Необходимо понимать, что долги за электроэнергию разрушают систему финансирования генерирующих и сетевых предприятий. Как следствие создается прямая угроза безопасности всей системы энергоснабжения Красноярского края».

По итогам 2016 года задолженность предприятий и организаций Красноярского края перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» в части реализации электроэнергии и мощности составила 5,6 млрд рублей. В течение 2016 года потребители Красноярского края нарастили свою задолженность перед сбытовой компанией на 751,64 млн рублей (15,5%).

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