Между Омском и Симферополем появился льготный рейс

Сегодня, 12 мая, авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов в Симферополь на собственные рейсы и рейсы дочерней авиакомпании «Россия». Рейс «Омск — Симферополь — Омск» будет курсировать между городами с 15 мая до 30 ноября включительно.

Как сообщает «Аэрофлот», из бюджета будут субсидировать перелёты для нескольких категорий пассажиров. Это дети и молодёжь в возрасте до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалидов первой группы или детей инвалидов. Все льготники должны быть гражданами РФ.