Между Омском и Симферополем появился льготный рейс
Купить билет по субсидируемому из бюджета тарифу смогут пенсионеры, дети и молодёжь до 23 лет.
Купить билет по субсидируемому из бюджета тарифу смогут пенсионеры, дети и молодёжь до 23 лет.
Сегодня, 12 мая, авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов в Симферополь на собственные рейсы и рейсы дочерней авиакомпании «Россия». Рейс «Омск — Симферополь — Омск» будет курсировать между городами с 15 мая до 30 ноября включительно.
Как сообщает «Аэрофлот», из бюджета будут субсидировать перелёты для нескольких категорий пассажиров. Это дети и молодёжь в возрасте до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалидов первой группы или детей инвалидов. Все льготники должны быть гражданами РФ.