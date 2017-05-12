Улицы Омска начинают мыть и пылесосить в четыре утра

Омские дорожники перешли на летний режим работы, в рамках которого улицы города моют и пылесосят. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ежедневно выводит на дороги поливальные машины и вакуумные пылесосы, кроме того, асфальт прометают тракторными щетками.

Технология проста: сначала ведется прометание, в ходе которого грязь и мелкий мусор перемещают к прибордюрной части. А затем мусор собирают уборочные машины. После этого начинается мытье асфальта. Причем все процедуры проводятся ранним утром, пока основная часть транспорта не выехала на магистрали.

Евгений Алесюк, исполняющий обязанности заместителя директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Мытье дорог в Омске начинается около четырех часов утра. В первую очередь работы ведутся на центральных магистралях с интенсивным движением. Поливальные машины работают и в дневное время: благодаря специальному навесному оборудованию их используют при помывке ограждений, расположенных вдоль дорог.

По словам чиновников, ежедневно для уборки дорожной сети города задействуют порядка 50 единиц спецтехники. Причем автопарк уборочных машин в этом году пополняется. Так, совсем недавно коммунальные службы получили новую партию автомобилей, включая пять дорожных пылесосов, произведенных в Кургане.

В мэрии считают, что эта техника зарекомендовала себя хорошо. Из-за небольших габаритов ее удобно использовать на городских дорогах. Кроме того, новые пылесосы экономичны и производительны, благодаря чему есть возможность проводить качественную уборку.