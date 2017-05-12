Федеральную трассу А-310 в Челябинской области перекроют на полчаса

Федеральную трассу А-310 сегодня, 12 мая, перекроют на полчаса для монтажа рамных конструкций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Упрдор «Южный Урал», с 15 до 15.30 на км 44+015 дороги федерального значения Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан будет полностью перекрыто движение транспорта, включая общественный.

«Ограничение носит вынужденный характер и является кратковременным, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данную информацию необходимо учитывать для организации движения экстренных служб на время ограничения.