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08:16 (мск), источник: dostup1.ru

Федеральную трассу А-310 в Челябинской области перекроют на полчаса

Ограничение носит вынужденный характер и является кратковременным.

Источник: РИА "Новости"

Федеральную трассу А-310 сегодня, 12 мая, перекроют на полчаса для монтажа рамных конструкций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Упрдор «Южный Урал», с 15 до 15.30 на км 44+015 дороги федерального значения Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан будет полностью перекрыто движение транспорта, включая общественный.

«Ограничение носит вынужденный характер и является кратковременным, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данную информацию необходимо учитывать для организации движения экстренных служб на время ограничения.

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