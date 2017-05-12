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08:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Жилфонд» начал подготовку домов к зиме

Работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону планируется завершить к 25 августа.

В Красноярске с момента окончания отопительного сезона — напомним, ориентировочная дата — 16 мая — ГУК «Жилфонд» начнет работы по промывке и опрессовке систем отопления в многоквартирных домах. Это основной вид работ по подготовке трубопроводов к эксплуатации в зимний период.

На сегодняшний день в управлении «Жилфонда» находится 2 136 многоквартирных домов. Все они будут подготовлены к зиме. Работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону планируется завершить к 25 августа. Отметим, что Городская управляющая компания приступила к подготовке к новому отопительному сезону ещё в прошлом месяце. Специалисты «Жилфонда» и подрядных организаций провели ревизию оборудования, которое будет участвовать в промывке систем отопления.

Идет закупка комплектующих материалов, необходимых для ремонта инженерных систем отопления. Также разработаны и отправлены ресурсоснабжающим организациям графики промывки и опрессовки систем отопления в домах управляющих компаний ГУК «Жилфонд».

Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин прокомментировал:

«Мы понимаем всю степень важности и ответственности управляющей компании при проведении работ, связанных с подготовкой инженерных сетей многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период. Эту работу мы намерены выполнить максимально качественно, поскольку от неё зависит насколько тепло и комфортно будет в наших квартирах с наступлением холодов».

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