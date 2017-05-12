Более 95 тысяч тонн угля доставят в три района Иркутской области в рамках северного завоза

Больше 95 тысяч тонн угля предстоит доставить в 2017 году в Бодайбинский, Мамско-Чуйский и Киренский районы Иркутской области в рамках северного завоза. Информация об этом была озвучена на совещании в МинЖКХ региона, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе министерства.

Отметим, что 1 мая на реках Иркутской области открылась навигация.

«В настоящее время большинство договоров на поставку топлива в установленном порядке заключены. Вместе с тем отмечена низкая готовность в части заключения муниципальных контрактов в Бодайбо и районе», — отметили в пресс-службе.

На сегодня, 12 мая, запланирована отгрузка первой партии каменного угля в Бодайбо.

На совещании также было доложено, что ООО «Осетровский речной порт» и станция Лена ВСЖД — филиала ОАО «РЖД» готовы к приему и перевалке угля. Танкерный флот также подготовлен.

В МинЖКХ Иркутской области доставка топлива в отдаленные районы всегда находится на особом контроле. С 10 мая совещания по северному завозу будут проходить в еженедельном режиме.