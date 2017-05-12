В Новосибирской области резко подорожало дизельное топливо, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За минувшую неделю дизельное топливо подорожало на 1% (с 36,78 рублей до 37,13 рублей), что стало самым значительным скачком стоимости горючего с начала года.

На новосибирских АЗС за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. Топливо марки АИ-80 можно было приобрести по цене 29 рублей за литр, марки АИ-92 — от 34 до 34,65 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38 до 38,90 рубля за литр, дизельное топливо — от 36,90 до 37,55 рубля за литр.

Динамика цен топлива с начала года практически нулевая, а вот по сравнению с прошлым годом цена бензина и дизеля выросла на 5%.

Самый дорогой бензин продают в Забайкальском крае, литр АИ-92 обойдется в 38,32 рубля, АИ-95 уже в 40,5 рублей. Самое дорогое дизельное топливо в Иркутской области — 38,51, что более чем на полтора рубля выше, чем в Новосибирской области.

Самые низкие цены на бензин марки АИ-92 наблюдаются в Республике Алтай, АИ-95 — в Республике Хакасия, на дизельное топливо — в Алтайском крае.