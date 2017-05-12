Только 10−15% домов 335-ой серии в Иркутской области нуждаются в сносе

Об этом на пресс-конференции 12 мая 2017 года заявил гендиректор Фонда капремонта МКД Денис Быков. По его словам, скорее всего, сносу подлежат дома с так называемым неполным каркасом. Часть домов этой серии можно отремонтировать, чтобы они простояли еще 30−50 лет. Ещё часть следует вывести из программы капремонта и реконструировать, чтобы продлить им жизнь на 15−20 лет. Всего сейчас в региональной программе капремонте около 2,5 млн кв. м жилья 335-ой серии, сказал Денис Быков.

Напомним, накануне на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в 2018 году пройдёт масштабное обследование домов этой серии, чтобы выявить явно аварийные и включить их в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор напомнил, что 4 мая на Госсовете президент Владимир Путин заявил, что с 2019 года в России стартует новая федеральная программа по переселению. По словам Сергея Левченко, Иркутская область должна подготовиться к этому заранее, выявив реальное количество аварийных многоквартирных домов. «Нужно провести инвентаризацию, необходима объективная оценка», — подытожил губернатор, добавив, что к осени правительство посчитает, сколько средств понадобится для проведения массового обследования домов этой серии.

Текущая федеральная программа по сносу непригодных для проживания домов завершается 1 сентября 2017 года. Она затронула только те многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. С того времени, к примеру, только в Иркутске в список аварийных уже попали около 450 МКД.